Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в столице

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве во вторник, 17 сентября. Об этом информирует портал "Метеоновости".

"Максимальная температура в столице достигнет 11-13 градусов тепла, в Подмосковье до плюс 14 градусов", – сообщили синоптики.

Отмечается, что местами будут идти небольшие кратковременные дожди. Порывы западного ветра будут достигать 15-ти метров в секунду. Атмосферное давление низкое – 734 миллиметра ртутного столба.

Синоптики добавляют, что переменчивая осенняя погода с постоянной сменой температуры и атмосферного давления оказывает дополнительную стрессовую нагрузку на человека. Особенно остро реагируют метеочувствительные люди с ослабленным иммунитетом.

Ранее синоптики анонсировали первые заморозки в Москве. Жителей столицы ждут дожди и все более низкая температура.