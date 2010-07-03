Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в столице

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве во вторник, 17 сентября. Об этом информирует портал "Метеоновости".
"Максимальная температура в столице достигнет 11-13 градусов тепла, в Подмосковье до плюс 14 градусов", – сообщили синоптики.
Отмечается, что местами будут идти небольшие кратковременные дожди. Порывы западного ветра будут достигать 15-ти метров в секунду. Атмосферное давление низкое – 734 миллиметра ртутного столба.
Синоптики добавляют, что переменчивая осенняя погода с постоянной сменой температуры и атмосферного давления оказывает дополнительную стрессовую нагрузку на человека. Особенно остро реагируют метеочувствительные люди с ослабленным иммунитетом.
Ранее синоптики анонсировали первые заморозки в Москве. Жителей столицы ждут дожди и все более низкая температура.
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