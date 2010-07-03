Усиление ветра не нарушило работу московских аэропортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Аэропорты столичного авиаузла работают в штатном режиме, несмотря на усиление ветра, сообщили ТАСС в пресс-службах воздушных гаваней.

В Домодедово уточнили, что видимость в районе аэродрома составляет более 10 тысяч метров. Во Внуково заявили, что ветер скоростью 10 метров в секунду не является критическим для работы аэропорта.

В Шереметьево также отметили, что воздушная гавань функционирует в нормальном режиме. Согласно информации на табло вылетов, суммарно в аэропортах задерживаются порядка 30 рейсов.

В прошедшее воскресенье, 15 сентября, в Москве выпало 10 миллиметров осадков. Это примерно 15% от месячной нормы. День стал самым холодным в этом месяце.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Погода будет потенциально опасной до утра среды, 18 сентября.