Синоптики дали прогноз погоды в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Предстоящие выходные в столице будут ненастными. Воздух прогреется не более чем до +12 градусов, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в воскресенье прогнозируются кратковременные дожди с возможным вкраплением снега. Будет облачно, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Синоптик отметила, что погода будет похожа на конец октября, передает РИА Новости.

В ближайшую же ночь в городе ожидается до 6–8 градусов тепла, по области – плюс 3–8 градусов. В четверг днем столбики термометров покажут до 10–12 градусов тепла.

В пятницу характер погоды существенно не изменится. В ночь на субботу показатели упадут, не исключены заморозки до минус 3 градусов. В то же время существенных осадков не будет.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что до конца недели в городе будут дожди, температура с каждым днем станет понижаться.

Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до 6,4 градуса. Предыдущий минимум температуры зафиксировали 15 сентября, когда похолодало до 7,4 градуса.

Вместе с тем москвичам пообещали возвращение бабьего лета. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сказал, что с 23 по 27 сентября в городе установится солнечная и сухая погода. Воздух начнет прогреваться в среднем до 15 градусов выше нуля.