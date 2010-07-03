Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь на среду температура воздуха в столице опустилась до 6,4 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро города.

По словам метеоролога, предыдущий минимум температуры был установлен 15 сентября. Замеры на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ показали, что к ночи температура опустилась до 7,4 градуса.

Как накануне рассказали синоптики Гидрометцентра, в среду, 18 сентября, днем воздух в городе прогреется максимум до +13 градусов. Будет облачная погода, местами могут пройти кратковременные дожди. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца недели в городе будут дожди и все более низкая температура с каждым днем. С понедельника по четверг атмосферное давление будет снижаться, при этом уже 19 и 20 сентября в столице ожидается всего около 10 градусов.

Вместе с тем до этого москвичам пообещали возвращение бабьего лета. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, с 23 по 27 сентября установится солнечная и сухая погода, воздух будет прогреваться в среднем до 15 градусов выше нуля.

