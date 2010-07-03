Синоптики пообещали москвичам дождь и мокрый снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождь и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 22 сентября, сообщает Гидрометцентр РФ.

Синоптики объясняют, что на Европейскую территорию России из Скандинавии придет циклон, который будет быстро перемещаться на юг. В результате в ночь на воскресенье Москва и область окажутся в теплой части циклона, пройдет дождь. Днем же после прохождения холодного атмосферного фронта ожидаются еще и мокрый снег, снег и порывистый ветер.

В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, однако на большей части территории из-за ветра он все же не удержится на ветках деревьев. Температура в этот день будет ниже многолетних значений на 4–5 градусов.

Кроме того, в ближайшие несколько дней москвичей ожидают резкие колебания атмосферного давления. С приближением циклонов давление начинает падать, а с отходом вихря оно растет.

"Такая барическая "пила" будет отмечаться в ближайшие дни. Начиная с сегодняшнего дня, атмосферное давление будет постепенно повышаться и в субботу достигнет нормального значения для этой поры – 996 гПа. Но уже в воскресенье очередной атлантический вихрь приблизится к центру Европейской России. За сутки атмосферное давление упадет почти на 20 единиц и в дневные часы составит 977 гПа", – говорят синоптики.

Они подчеркивают, что такое низкое атмосферное давление близко к рекордному. За 70 лет оно опускалось ниже 980 гПа всего пять раз.

В понедельник атмосферное давление снова подскочит на 23 единицы вверх, достигнув 1000 гПа, а во вторник начнет понижаться. Специалисты говорят, что такие его "качели" неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников.

Накануне жителей Подмосковья предупредили о заморозках до минус 1-3 градусов в ночные и утренние часы в период с 19 по 21 сентября. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.

Предстоящие выходные в столице также будут ненастными. Воздух прогреется не более чем до +12 градусов. В воскресенье прогнозируются кратковременные дожди с возможным вкраплением снега. Будет облачно, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Погода будет похожа на конец октября.

При этом уже на следующей неделе в Москву может вернуться бабье лето. По данным центра погоды "Фобос", с 23 по 27 сентября установится солнечная и сухая погода, воздух будет прогреваться в среднем до 15 градусов тепла.

