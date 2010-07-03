В ночь на понедельник в столице ожидается снег

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В столичном регионе вечером в воскресенье и в ночь на понедельник может выпасть снег. Холод и осадки в регион принесет циклон, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Днем в воскресенье температура будет еще положительная, но с учетом того, что будут проходить два атмосферных фронта, поздно вечером и в ночь с воскресенья на понедельник по Московскому региону и в близлежащих областях – здесь возможны и уже снежные заряды, и временный снежный покров", – приводит слова Варакина "Интерфакс".

Он уточнил, что снежный покров ляжет ненадолго. В целом предстоящие выходные начнутся с относительно сухой погоды.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 21 сентября, осадков не ожидается, температура днем не поднимется выше 9 градусов. А в воскресенье подует сильный ветер, пойдет дождь, который во второй половине дня сменится снегом.

Однако уже во второй половине следующей недели синоптики прогнозируют постепенное потепление.

Гидрометцентр объявил в Москве и области оранжевый уровень погодной опасности из-за грядущих заморозков. Похолодание ожидается с 01:00 до 07:00 21 сентября.

В ближайшие дни также прогнозируют резкие колебания атмосферного давления. Специалисты обратили внимание, что такие "качели" неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников.

Синоптики напомнили, что осеннее ненастье оказывает на организм выраженное психологическое влияние. У человека может появляться общая слабость, снижение активности, настроения. У некоторых жителей могут отмечаться головные и сердечные боли, а также скачки артериального давления и нарушение сердечного ритма.

