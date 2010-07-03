В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающихся заморозков. В Москве и Подмосковье с 1:00 до 7:00 21 сентября будет похолодание, передает Гидрометцентр России.
Есть вероятность стихийных бедствий, предупредили синоптики.
"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Период предупреждения – с 1:00 до 7:00 21 сентября", – сказано в сообщении.
В эти выходные в московском регионе будет сильный ветер и интенсивные дожди. В воскресенье, 22 сентября, не исключен мокрый снег. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Давление с субботы на воскресенье очень сильно упадет – до 747–733 миллиметров ртутного столба. Это такой "жесткий вариант барической пилы". Тишковец отметил, что "голова, как арбуз, будет раскалываться". Хотя он не исключил, что прогноз еще может скорректироваться.
В ближайшие несколько дней прогнозируют резкие колебания атмосферного давления. Специалисты обратили внимание, что такие "качели" неблагоприятны для всех.
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