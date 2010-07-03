Москвичей предупредили о смене барической "пилы" на "бензопилу"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В выходные в столичном регионе ожидаются похолодание, сильный ветер и интенсивные дожди, а в воскресенье даже выпадет снег, сообщил Москве 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, такую погоду принесет ультрабыстрый циклон, который смещается с невероятно высокой скоростью.

"Его скорость будет подобна скорости движения автомобиля в городе – до 60 километров в час, тогда как обычный циклон двигается со скоростью 30–40 километров в час. Это вдвое больше, чем обычно смещаются эти вихри", – заявил метеоролог.

Он отметил, что это грозит обложными ливнями и штормовым ветром со скоростью до 18–23 метров в секунду. "Возможна ломка ветвей, сучьев деревьев. Деревья будут клониться к земле", – добавил Тишковец. В воскресенье в районе 15:00 в разгар дня возможно падение конструкций, поскольку ветер будет очень сильным, предупредил он.

"Интенсивная турбулентность. Циклон попадет в так называемое струйное течение, мощный воздушный поток, который движется со скоростью 100 километров в час", – продолжил синоптик. Он заметил, что из-за такого ветра и сильных дождей видимость будет ухудшаться до 1–2 километров, а это, в свою очередь, скорее всего, приведет к задержке авиарейсов в Москве.

Давление, по его словам, с субботы на воскресенье очень сильно упадет – до 747–733 миллиметров ртутного столба. "Жесткий вариант барической пилы. Голова, как арбуз, будет раскалываться. Так вот это уже будет "бензопила". Но каждый день прогнозы корректируются", – пояснил Тишковец.

Синоптик отметил, что снежные заряды вперемешку с ливневым дождем могут возникнуть после 21:00 в воскресенье и дойти до Клина, Дмитрова, Сергиева Посада. Не исключается, что заденет он и Москву. В то же время метеоролог подчеркнул, что до этого еще три дня, поэтому прогноз может измениться.

Ранее в АМПП призвали столичных автомобилистов соблюдать осторожность за рулем из-за прогнозируемых в ближайшие дни заморозков. До этого ЦОДД предупредил водителей о скользких дорогах. По возможности в центре рекомендуют выбирать для поездок метро.

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на пятницу, 20 сентября. Предупреждение будет действовать с 1:00 до 7:00.

В воскресенье, 22 сентября, в регионе обещают дождь и мокрый снег. Температура в этот день будет ниже многолетних значений на 4–5 градусов.

В ближайшие несколько дней также прогнозируют резкие колебания атмосферного давления. Специалисты обратили внимание, что такие "качели" неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников.

