Водителей предупредили о скользких дорогах из-за заморозков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Водителей призвали быть осторожнее на дорогах из-за заморозков в Москве. Об этом говорится в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
"Если вам сегодня ночью или завтра ранним утром нужно куда-то на машине, будьте втройне аккуратны. МЧС прогнозирует заморозки в воздухе от минус 1 до минус 3 градусов. На дорогах может быть скользко и опасно", – предупредили в ЦОДД.
Там добавили, что ситуация сохранится до 21 сентября. По возможности в центре рекомендуют выбирать для поездок метро.
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на пятницу, 20 сентября. Предупреждение будет действовать с 1:00 до 7:00.
В воскресенье, 22 сентября, в регионе обещают дождь и мокрый снег. Температура в этот день будет ниже многолетних значений на 4–5 градусов.
В ближайшие несколько дней также прогнозируют резкие колебания атмосферного давления. Специалисты обратили внимание, что такие "качели" неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников.
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