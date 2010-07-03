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15:02

Водителей предупредили о скользких дорогах из-за заморозков

город транспорт погода

15:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водителей призвали быть осторожнее на дорогах из-за заморозков в Москве. Об этом говорится в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Если вам сегодня ночью или завтра ранним утром нужно куда-то на машине, будьте втройне аккуратны. МЧС прогнозирует заморозки в воздухе от минус 1 до минус 3 градусов. На дорогах может быть скользко и опасно", – предупредили в ЦОДД.

Там добавили, что ситуация сохранится до 21 сентября. По возможности в центре рекомендуют выбирать для поездок метро.

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на пятницу, 20 сентября. Предупреждение будет действовать с 1:00 до 7:00.

В воскресенье, 22 сентября, в регионе обещают дождь и мокрый снег. Температура в этот день будет ниже многолетних значений на 4–5 градусов.

В ближайшие несколько дней также прогнозируют резкие колебания атмосферного давления. Специалисты обратили внимание, что такие "качели" неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников.

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город транспорт погода

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