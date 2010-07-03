Оранжевый уровень опасности объявлен в столичном регионе в пятницу

В столичном регионе ночью 20 сентября объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков, сообщает Гидрометцентр России.
Предупреждение будет действовать с 01:00 ночи до 7:00 утра пятницы.
Кроме того, в воскресенье, 22 сентября, в столичном регионе ожидаются дождь и мокрый снег.
Синоптики объясняют, что на Европейскую территорию России из Скандинавии придет циклон, который будет быстро перемещаться на юг. В результате в ночь на воскресенье столица и Подмосковье окажутся в теплой части циклона, пройдет дождь.
Накануне жителей Подмосковья предупредили о заморозках до минус 1-3 градусов в ночные и утренние часы в период с 19 по 21 сентября. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.
При этом уже на следующей неделе в Москву может вернуться бабье лето. По данным центра погоды "Фобос", с 23 по 27 сентября установится солнечная и сухая погода, воздух будет прогреваться в среднем до 15 градусов тепла.
"Утро": ветер будет дуть со скоростью 4–7 метров в секунду в четверг
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