Оранжевый уровень опасности объявлен в столичном регионе в пятницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном регионе ночью 20 сентября объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 01:00 ночи до 7:00 утра пятницы.

Кроме того, в воскресенье, 22 сентября, в столичном регионе ожидаются дождь и мокрый снег.

Синоптики объясняют, что на Европейскую территорию России из Скандинавии придет циклон, который будет быстро перемещаться на юг. В результате в ночь на воскресенье столица и Подмосковье окажутся в теплой части циклона, пройдет дождь.

Накануне жителей Подмосковья предупредили о заморозках до минус 1-3 градусов в ночные и утренние часы в период с 19 по 21 сентября. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.

При этом уже на следующей неделе в Москву может вернуться бабье лето. По данным центра погоды "Фобос", с 23 по 27 сентября установится солнечная и сухая погода, воздух будет прогреваться в среднем до 15 градусов тепла.

