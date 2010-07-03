Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В ближайшие несколько дней москвичей ожидают резкие колебания атмосферного давления, сообщает портал "Метеоновости".

С приближением циклонов давление начинает падать, а с отходом вихря оно растет. "Такая барическая "пила" будет отмечаться в ближайшие дни", – говорится в сообщении.

Начиная с четверга, атмосферное давление будет постепенно повышаться и в субботу достигнет нормального значения для этой поры – 996 гПа. В воскресенье же очередной атлантический вихрь приблизится к центру Европейской России, и за сутки давление упадет почти на 20 единиц – до 977 гПа.

По словам синоптиков, такое низкое атмосферное давление близко к рекордному. За последние 70 лет оно опускалось ниже 980 гПа пять раз.

В понедельник атмосферное давление снова подскочит на 23 единицы вверх, достигнув 1000 гПа, а во вторник начнет понижаться. Специалисты говорят, что такие его "качели" неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников.

Накануне жителей Подмосковья предупредили о заморозках до минус 1-3 градусов в ночные и утренние часы в период с 19 по 21 сентября. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.

Предстоящие выходные в столице также будут ненастными. Воздух прогреется не более чем до +12 градусов. В воскресенье прогнозируются кратковременные дожди с возможным вкраплением снега. Будет облачно, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Погода будет похожа на конец октября.

При этом уже на следующей неделе в Москву может вернуться бабье лето. По данным центра погоды "Фобос", с 23 по 27 сентября установится солнечная и сухая погода, воздух будет прогреваться в среднем до 15 градусов тепла.

