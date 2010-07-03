Водителей призвали к осторожности за рулем из-за прогнозируемых заморозков

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичных автомобилистов призвали соблюдать осторожность за рулем из-за прогнозируемых в ближайшие дни заморозков, сообщает пресс-служба Московского паркинга в Twitter.

"По данным МЧС 19–21 сентября в Москве ожидаются заморозки: температура в воздухе составит -3.. -1. Будьте осторожны за рулем!" – говорится в сообщении.

Ранее ЦОДД предупредил водителей о скользких дорогах из-за заморозков. По возможности в центре рекомендуют выбирать для поездок метро.

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на пятницу, 20 сентября. Предупреждение будет действовать с 1:00 до 7:00.

В воскресенье, 22 сентября, в регионе обещают дождь и мокрый снег. Температура в этот день будет ниже многолетних значений на 4–5 градусов.

В ближайшие несколько дней также прогнозируют резкие колебания атмосферного давления. Специалисты обратили внимание, что такие "качели" неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников.