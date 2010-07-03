Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в пятницу

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Облачная с прояснениями погода будет преобладать в столице в пятницу, 20 сентября. Об этом информирует портал "Метеоновости".

"Воздух в столице сможет прогреться лишь до 10-12 градусов тепла, по области до плюс 14 градусов", – заявили синоптики.

В сообщении также отмечается, что в Москве сегодня будет прохладная и сырая погода. Причиной тому – холодная тыловая часть циклона.

Уточняется, что местами москвичам следует ожидать небольшие кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер максимальными порывами 8 метров в секунду.

Синоптики напомнили, что осеннее ненастье оказывает на организм выраженное психологическое влияние. У человека может появляться общая слабость, снижение активности, настроения. У некоторых жителей могут отмечаться головные и сердечные боли, а также скачки артериального давления и нарушение сердечного ритма.

Ранее москвичей предупредили о смене барической "пилы" на "бензопилу". В воскресенье возможны осадки в виде первого снега.