Отопление в соцучреждениях Москвы включат досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отопление в столичных социальных учреждениях начнут включать досрочно, заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, подача тепла в детсады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам, передает Агентство "Москва".

Согласно действующим нормативам, отопительный сезон стартует при среднесуточной температуре воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей отопление в соцчреждения будут подавать досрочно.

Сергей Собянин сообщил, что Москва полностью готова к отопительному сезону. Это свыше 70 тысяч зданий, в том числе 33,7 тысячи жилых домов, а также инфраструктура топливно-энергетического хозяйства. Летом прошли необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций.

По вопросам включения отопления открыта горячая линия. Горожане могут позвонить по телефону: +7 (800) 100-23-29. Линия будет доступна, пока включают отопление. По ней можно узнать о начале сезона и оставить заявку в случае проблем.