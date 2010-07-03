Отопление в соцучреждениях Москвы включат досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Отопление в столичных социальных учреждениях начнут включать досрочно, заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, подача тепла в детсады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам, передает Агентство "Москва".
Согласно действующим нормативам, отопительный сезон стартует при среднесуточной температуре воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей отопление в соцчреждения будут подавать досрочно.
Сергей Собянин сообщил, что Москва полностью готова к отопительному сезону. Это свыше 70 тысяч зданий, в том числе 33,7 тысячи жилых домов, а также инфраструктура топливно-энергетического хозяйства. Летом прошли необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций.
По вопросам включения отопления открыта горячая линия. Горожане могут позвонить по телефону: +7 (800) 100-23-29. Линия будет доступна, пока включают отопление. По ней можно узнать о начале сезона и оставить заявку в случае проблем.
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