Москва готова к отопительному сезону – Собянин

15:42
15:42
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин осмотрел насосно-перекачивающую станцию "Марьинская" ПАО "МОЭК".
Мэр подчеркнул, что Москва полностью готова к отопительному сезону. Летом прошли все необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций.
"В этом году город провел полную ревизию, подготовился к зиме. Готовность системы сегодня, можно сказать, реализована. Город готов к зиме. Один из примеров работы МОЭК – реконструкция НПС, которая превращена в такие уже современные технологии, управляемые централизованно, безлюдно. Один из крупных объектов, который обеспечивает теплом около 400 тысяч жителей", – сказал Собянин.
Мэр напомнил, что с 2012 года реализуется государственная программа развития инженерно-коммунальной инфраструктуры. В ходе нее, отметил Собянин, "были реконструированы и отремонтированы десятки тысяч систем: водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, десятки котельных и ТЭЦ".
"Москва, наверное, самый большой в мире город, который находится в таких климатически холодных условиях, поэтому требуется постоянное внимание к надежности, эффективности всех инженерных систем", - заключил он.
НПС "Марьинская" находится в Задонском проезде, ее ввели в эксплуатацию в 1993 году. Основная задача станции – возврат отработанного теплоносителя от потребителей на ТЭЦ-26 "Мосэнерго".
В зоне ответственности станции расположено 414 зданий в районах Братеево и Марьино. Это в том числе 248 жилых домов, 30 школ, 36 детских садов, один промышленный объект, 81 административное здание и 18 зданий иного назначения. Владеет и управляет станцией ПАО "МОЭК" (входит в состав ООО "Газпром энергохолдинг").
Комплексную модернизацию станции проводили поэтапно в 2013 году и в 2018-2019 годы. На первом этапе установили новое электрооборудование. Устаревшие масляные трансформаторы заменили сухими. Это позволило отказаться от использования в технологическом процессе более восьми тонн масла. Так была повышена пожарная и экологическая безопасность станции. А занимаемая электрооборудованием площадь сократилась в четыре раза.
В 2018 году заменили трубопроводы и оборудование камеры врезки, установили новые шаровые краны, клапан рассечки, регулирующие клапаны с интеллектуальным электроприводом Sipos для более точного обеспечения гидравлического режима.
Основные и наиболее трудоемкие работы по реконструкции станции выполнили летом 2019 года в период отключения отопления. Технологическое оборудование станции полностью заменили. Демонтировали старые насосы.
Была проведена модернизация АСУ ТП (производство "ТЕКОН", Россия). Благодаря этому станцию перевели в автоматический режим работы без постоянного присутствия персонала. Управлять оборудованием можно дистанционно.
Аналогичный проект модернизации реализовали на НПС "Бирюлево-Борисовская", введенной в эксплуатацию в 1987 году. Станция обеспечивает теплоснабжение 784 зданий в районах Зябликово, Северное и Южное Орехово-Борисово, включая 428 жилых домов, 51 школу, 61 детский сад, 10 больниц, 225 административных зданий и 9 зданий иного назначения. Всего "МОЭК" эксплуатирует 24 НПС.
К прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов подготовили все здания и сооружения Москвы. Это свыше 70 тысяч зданий, в том числе 33,7 тысячи жилых домов, а также инфраструктура топливно-энергетического хозяйства: тепловые станции, тепловые пункты, тепловые сети, тепловые насосные станции, газовые сети и газораспределительные пункты, электросети, трансформаторные и распределительные подстанции, водопроводные сети и водопроводные насосные станции, водозаборные узлы, очистные сооружения.
Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания. Максимальная длительность отключения горячей воды для проведения ремонтов и испытаний не превышала 10 суток.
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