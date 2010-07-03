Бабьего лета в столице больше не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2019 году бабьего лета в Москве больше не будет, сообщил Агентству "Москва" начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Солнце, конечно, может выглянуть на час, на два сегодня или после воскресенья, но это не бабье лето. Бабье лето – это когда несколько дней малооблачно и нет никаких осадков", – отметил специалист.

Он напомнил, что в августе осадков выпало 75% от климатической нормы. Мало осадков было и в сентябре. В октябре и ноябре климатические нормы становятся еще меньше.

По словам Варанкина, с запада надвигается атмосферный фронт. Вечером и ночью осадков не будет. Осадки стоит ждать в столичном регионе в воскресенье.

"А в воскресенье в Московском регионе будут осадки. А в начале следующей недели осадков не будет, будут "метеокачели", – отметил специалист.

По его словам, с воскресенья по среду столбики термометров днем покажут +6-9 градусов, ночью в Подмосковье может похолодать до -2. Среднесуточная температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Во второй половине следующей недели снова начнутся осадки, но при этом потеплеет.

Ранее в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающихся заморозков. В выходные ожидаются сильный ветер и интенсивные дожди. В воскресенье, 22 сентября, не исключен мокрый снег.

В связи с похолоданием и дождливой погодой москвичам рекомендовали тепло одеваться, укреплять иммунитет и подумать о своевременной вакцинации. Советы дали в столичном департаменте здравоохранения.