Врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В связи с похолоданием и дождливой погодой москвичам рекомендовали тепло одеваться, укреплять иммунитет и подумать о своевременной вакцинации. О том, как не заболеть осенью, Агентству "Москва" рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Попав под холодный дождь и ветер, можно легко переохладиться. Переохлаждение же является стрессом для организма, который снижает иммунитет", – отметил специалист. Он уточнил, что гриппом нельзя заболеть от переохлаждения, однако можно стать более уязвимыми для бактерий и вирусов, которые циркулируют вокруг.
Медик посоветовал одеваться по погоде, носить соответствующую обувь, брать с собой на улицу зонты и дождевики и укреплять иммунитет витаминами из фруктов и овощей.
"Если же непогода застала вас врасплох, и вы промокли и замерзли, постарайтесь скорее согреться. Можно зайти и обсохнуть в помещении, например, в кафе", – рассказал Тяжельников. Он добавил, что можно выпить горячий травяной чай с медом, имбирем или лимоном.
"Утро": ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду в пятницу
Пока не пройдет озноб из теплого помещения лучше не выходить. Дома можно согреться под теплым душем или сделать горчичную ванночку для ног. Алкоголь же согревает только в первые минуты, когда расширяются кровеносные сосуды. Потом они сужаются, и становится еще холоднее.
Врач также напомнил, что самой эффективной защитой от гриппа является своевременная вакцинация. В Москве акция стартовала 4 сентября.
Ранее в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающихся заморозков. В выходные ожидаются сильный ветер и интенсивные дожди. В воскресенье, 22 сентября, не исключен мокрый снег.
Ночь на пятницу, 20 сентября, в Москве стала самой холодной с начала осени. Столбики термометров опустились до отметки в плюс 3,2 градуса. На юге столицы было еще холоднее – плюс 1,3 градуса.
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