Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на пятницу, 20 сентября, в Москве стала самой холодной с начала осени. Об этом рассказал сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Столбики термометров опустились до отметки в плюс 3,2 градуса. На юге столицы было еще холоднее – плюс 1,3 градуса, передает РИА Новости. По словам синоптика, в целом температурный режим в городе на три градуса ниже климатической нормы.

Гидрометцентр объявил в Москве и области оранжевый уровень погодной опасности из-за грядущих заморозков. Похолодание ожидается с 01:00 до 07:00 21 сентября.

В воскресенье, 22 сентября, в регионе обещают дождь и мокрый снег. Температура в этот день окажется ниже многолетних значений на 4–5 градусов. Ультрабыстрый циклон может принести с собой ливни и штормовой ветер со скоростью до 18–23 метров в секунду.

В ближайшие дни также прогнозируют резкие колебания атмосферного давления. Специалисты обратили внимание, что такие "качели" неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников.

Синоптики напомнили, что осеннее ненастье оказывает на организм выраженное психологическое влияние. У человека может появляться общая слабость, снижение активности, настроения. У некоторых жителей могут отмечаться головные и сердечные боли, а также скачки артериального давления и нарушение сердечного ритма.