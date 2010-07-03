В Москве запустили горячую линию по вопросам отопления

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Горячая линия по вопросам включения отопления доступна в столице. Горожане могут позвонить по телефону: +7 (800) 100-23-29.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, линия будет работать временно, пока включают отопление. По ней можно узнать о начале сезона и оставить заявку в случае проблем.
Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий рассказал, что в начале отопительного сезона обычно становится больше звонков на линию единого диспетчерского центра, который принимает заявки жителей в сфере ЖКХ. Дозвониться в ЕДЦ по вопросам, не связанным с отоплением, становится сложнее. Выделенная линия решит проблему, отметил он.
Дозвониться на горячую линию можно и через единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53. Чтобы уточнить сведения об отоплении, после набора номера следует нажать цифру 2.
Оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением можно и с помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы". Заявка принимается в работу сразу же после подачи. Статус ее исполнения можно отслеживать в приложении.
Отопление в Москве включают, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов в течение пяти дней подряд, а синоптики обещают ее дальнейшее снижение. Отключают отопление по тому же принципу.
Работы по включению отопления длятся несколько суток. В первую очередь начинают работать батареи в детских садах, школах, больницах и поликлиниках, а затем в жилых домах и на промышленных предприятиях.
Ранее Сергей Собянин заявил, что столица готова к отопительному сезону. Это свыше 70 тысяч зданий, в том числе 33,7 тысячи жилых домов, а также инфраструктура топливно-энергетического хозяйства. Летом прошли все работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций.
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