Нужно ли включать отопление летом в случае похолодания

В Госдуме предложили включать летом отопление в домах, если температура на улице опускается ниже климатической нормы. Депутат Василий Власов направил такое обращение в Минстрой. По его словам, в июле и начале августа 2019 года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах. Выясняем, можно ли включить отопление в летний сезон и при каких условиях обязаны дать тепло.

Вне сезона

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Депутат Госдумы Василий Власов предложил включать центральное отопление в квартирах в летний период, если температура воздуха опустится ниже климатической нормы. По его словам, из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры жители Центральной России часто жаловались на резкое похолодание в их квартирах.





Василий Власов депутат Госдумы Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года.

Свое обращение депутат направил министру ЖКХ Владимиру Якушеву, чтобы ведомство дало оценку инициативе и проанализировало возможность ее реализации.

По данным метеорологов, июль этого года в Москве стал самым холодным за 100 лет. Месячная температура воздуха отставала от нормы на 1,5–1,8 градуса, составив в среднем 16,7 градуса. В связи с похолоданием жители столицы даже начали закупаться утепленной одеждой.

В остальном мире июль признали самым жарким за всю историю наблюдений – в некоторых странах Западной Европы воздух прогревался до 40 градусов. Тем временем в Москве в августе погода не сильно изменилась. В ночь на 5 августа столбики термометров показали лишь 6,7 градуса – этот день стал самым холодным с начала лета.

Однако пользователи в социальных сетях неоднозначно оценили инициативу депутата. По словам Александры из Москвы, при низкой температуре она в квартире включает газовые плиты и электрические батареи и не считает, что отопление необходимо. Михаил же советует согреваться с помощью системы "теплый пол".

"Я после череды холодных летних периодов так и сделал, сейчас дома тепло, это относительно недорого", – пояснил пользователь.

Александр из Костромы советует купить обычный обогреватель. "Летом это выйдет гораздо дешевле, чем платить за отопление", – отметил он.

Жительница столицы Любовь, напротив, уверена, что отопление летом не помешает. "А почему я должна покупать обогреватель, если оплату за отопление вношу целый год. Правильно вопрос поднимают, а то весна наступила – три дня жары, а потом холод, но, увы, отопление отключено", – сетует она.

Тем временем в Минстрое пояснили, что вопрос о включении отопления решает не федеральный министр, а местные власти.





пресс-служба Минстроя Любой мэр может распорядиться включить центральное отопление хоть летом. У нас есть муниципалитеты, где топят круглый год.

В свою очередь, в пресс-службе МОЭК рассказали, что кратковременное включение отопления при резком похолодании летом чисто технически крайне затруднительно. В летний период на тепловых сетях идут профилактические и ремонтные работы, которые "одномоментно не завершить".

"Например, по состоянию на сегодня одновременно устраняется порядка полутора сотен выявленных повреждений и мест потенциальных утечек – это значит, что теплотрассы раскопаны, трубы и запорная арматура – в состоянии замены", – подчеркнули в компании.

Нужно ли прибавить тепла?

Исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала, что регионам действительно было предоставлено право самостоятельно принимать решение, в какое время включать отопление.

"Есть санитарные нормы, в соответствии с которыми, если в течение определенного количества дней среднесуточная температура ниже восьми градусов, то отопление включить обязаны. Этим регионы успешно пользуются, ведь все мы помним, когда в мае 2017 года в Москве повторно включали отопление, потому что резко похолодало и пошел снег", – отметила эксперт.

При этом, по ее словам, для того, чтобы в квартиры дали тепло, нужно соблюсти множество условий.

"Если на теплотрассах нет ремонта, если топливо в котельных достаточно, то это можно сделать, но для этого требуются определенные процедуры. Отопление же включается после подготовки в том числе самого дома к зиме, там должны пройти гидравлические испытания, осмотр инженерного оборудования, должен быть подписан паспорт готовности к зиме. Поэтому проблемы могут быть и с домом тоже", – добавила Разворотнева.





Светлана Разворотнева исполнительный директор "ЖКХ Контроль" В Салехарде, например, отопительный сезон завершается примерно в июле, а начинается в августе, и им за месяц нужно все успеть подготовить.

В свою очередь, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин пояснил, что в летний период на теплотрассах проводятся диагностика, испытания и ремонт в случае выявления дефектов труб.

"Например, в Москве у МОЭК очень жесткий график испытаний. Если проводить внеплановое включение отопления в этот период, то это значит, что нужно корректировать планы, даже может не хватить времени, чтобы подготовиться к зимнему отопительному сезону, а также может снизиться уровень безопасности эксплуатации в холодный период года", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

По его мнению, летом в некомфортный период похолодания можно использовать бытовые электроприборы, в частности обогреватели, не включая отопление.





Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы Ради нескольких дней летом, когда ощущается дискомфорт, включать отопление? Получается, что цель не оправдывает средства.

Он добавил, что для реализации инициативы нужно будет менять законодательство в плане урегулирования условий для включения отопления в летний период.

Когда включают отопление

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Как правило, отопительный период в Москве начинается в сентябре-октябре и заканчивается в апреле-мае. Но бывают и аномальные случаи: в 2017 году снова включить отопление после отключения пришлось в начале мая, потому что температура опустилась ниже минимума.

Согласно нормативам, обязаны включить тепло, если в течение пяти дней среднесуточная температура не поднимается выше 8 градусов. Сначала топить начинают в жилых домах, школах, поликлиниках и больницах, а затем тепло подают на промышленные предприятия и в офисы.