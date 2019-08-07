Нужно ли включать отопление летом в случае похолодания

В Госдуме предложили включать летом отопление в домах, если температура на улице опускается ниже климатической нормы. Депутат Василий Власов направил такое обращение в Минстрой. По его словам, в июле и начале августа 2019 года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах. Выясняем, можно ли включить отопление в летний сезон и при каких условиях обязаны дать тепло.
Вне сезона
Депутат Госдумы Василий Власов предложил включать центральное отопление в квартирах в летний период, если температура воздуха опустится ниже климатической нормы. По его словам, из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры жители Центральной России часто жаловались на резкое похолодание в их квартирах.
Свое обращение депутат направил министру ЖКХ Владимиру Якушеву, чтобы ведомство дало оценку инициативе и проанализировало возможность ее реализации.
По данным метеорологов, июль этого года в Москве стал самым холодным за 100 лет. Месячная температура воздуха отставала от нормы на 1,5–1,8 градуса, составив в среднем 16,7 градуса. В связи с похолоданием жители столицы даже начали закупаться утепленной одеждой.
В остальном мире июль признали самым жарким за всю историю наблюдений – в некоторых странах Западной Европы воздух прогревался до 40 градусов. Тем временем в Москве в августе погода не сильно изменилась. В ночь на 5 августа столбики термометров показали лишь 6,7 градуса – этот день стал самым холодным с начала лета.
Однако пользователи в социальных сетях неоднозначно оценили инициативу депутата. По словам Александры из Москвы, при низкой температуре она в квартире включает газовые плиты и электрические батареи и не считает, что отопление необходимо. Михаил же советует согреваться с помощью системы "теплый пол".
"Я после череды холодных летних периодов так и сделал, сейчас дома тепло, это относительно недорого", – пояснил пользователь.
Александр из Костромы советует купить обычный обогреватель. "Летом это выйдет гораздо дешевле, чем платить за отопление", – отметил он.
Жительница столицы Любовь, напротив, уверена, что отопление летом не помешает. "А почему я должна покупать обогреватель, если оплату за отопление вношу целый год. Правильно вопрос поднимают, а то весна наступила – три дня жары, а потом холод, но, увы, отопление отключено", – сетует она.
Тем временем в Минстрое пояснили, что вопрос о включении отопления решает не федеральный министр, а местные власти.
В свою очередь, в пресс-службе МОЭК рассказали, что кратковременное включение отопления при резком похолодании летом чисто технически крайне затруднительно. В летний период на тепловых сетях идут профилактические и ремонтные работы, которые "одномоментно не завершить".
"Например, по состоянию на сегодня одновременно устраняется порядка полутора сотен выявленных повреждений и мест потенциальных утечек – это значит, что теплотрассы раскопаны, трубы и запорная арматура – в состоянии замены", – подчеркнули в компании.
Нужно ли прибавить тепла?
Исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала, что регионам действительно было предоставлено право самостоятельно принимать решение, в какое время включать отопление.
"Есть санитарные нормы, в соответствии с которыми, если в течение определенного количества дней среднесуточная температура ниже восьми градусов, то отопление включить обязаны. Этим регионы успешно пользуются, ведь все мы помним, когда в мае 2017 года в Москве повторно включали отопление, потому что резко похолодало и пошел снег", – отметила эксперт.
При этом, по ее словам, для того, чтобы в квартиры дали тепло, нужно соблюсти множество условий.
"Если на теплотрассах нет ремонта, если топливо в котельных достаточно, то это можно сделать, но для этого требуются определенные процедуры. Отопление же включается после подготовки в том числе самого дома к зиме, там должны пройти гидравлические испытания, осмотр инженерного оборудования, должен быть подписан паспорт готовности к зиме. Поэтому проблемы могут быть и с домом тоже", – добавила Разворотнева.
В свою очередь, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин пояснил, что в летний период на теплотрассах проводятся диагностика, испытания и ремонт в случае выявления дефектов труб.
"Например, в Москве у МОЭК очень жесткий график испытаний. Если проводить внеплановое включение отопления в этот период, то это значит, что нужно корректировать планы, даже может не хватить времени, чтобы подготовиться к зимнему отопительному сезону, а также может снизиться уровень безопасности эксплуатации в холодный период года", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
По его мнению, летом в некомфортный период похолодания можно использовать бытовые электроприборы, в частности обогреватели, не включая отопление.
Он добавил, что для реализации инициативы нужно будет менять законодательство в плане урегулирования условий для включения отопления в летний период.
Когда включают отопление
Как правило, отопительный период в Москве начинается в сентябре-октябре и заканчивается в апреле-мае. Но бывают и аномальные случаи: в 2017 году снова включить отопление после отключения пришлось в начале мая, потому что температура опустилась ниже минимума.
Согласно нормативам, обязаны включить тепло, если в течение пяти дней среднесуточная температура не поднимается выше 8 градусов. Сначала топить начинают в жилых домах, школах, поликлиниках и больницах, а затем тепло подают на промышленные предприятия и в офисы.