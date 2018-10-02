Шапочку наденьте: теплолюбивые против морозоустойчивых

Жара или холод? Закаляться или утепляться? Мы излишне оранжерейные или климат у нас плохой? Как непросто ужиться морозоустойчивым рядом с теплолюбивыми, в тексте Анны Кудрявской-Паниной.

Знаете, по какому поводу ведутся самые ожесточенные офисные войны? Вы точно в курсе, а не исключено, что и сами участвуете в них. Это битвы под лозунгами "откройте окно, душно" и "закройте окно, дует", ну или включите/выключите кондиционер, потому что жарко/холодно. Люди ругаются насмерть, ненавидят друг друга, регулируют температуру в открытую и исподтишка, обвиняют друг друга в болезнях и причинении неудобств и нечеловеческих страданий.

А еще хуже, когда люди с разным восприятием температур вынуждены не работать, а жить вместе, поскольку они – семья. Искать компромисс очень трудно, потому что у каждого – своя зона температурного комфорта, которая автоматически становится зоной дискомфорта другого. И решение этой проблемы найти трудно, а порой кажется, что его и в самом деле нет.

Все мы разные и по-разному реагируем на одинаковые погодные условия: кто-то, как мой муж, до минус десяти ходит в легкой ветровке, кто-то, как моя подруга, кутается в теплую кофту в плюс двадцать пять. Да, мы разные, но все мы хотим комфорта лично для себя, хотя бы в помещении, если уж температура воздуха на улице от нас не зависит.

Только нормы, которые существуют, одинаковы для всех. Двадцать-двадцать два градуса в помещении – и точка. Да, есть вилка от 18 до 25, но первое – исключительно для спальни, а последнее – для ванной комнаты. Цифры эти, конечно, не с потолка взяты, а рассчитаны учеными, исходя из физиологии человека в том числе. И тут мы снова возвращаемся к тому, что все люди разные.

Медицина давно доказала, что прохладный воздух и сквозняки не имеют никакого отношения к простудным заболеваниям и тем более к ОРВИ. Но большинству теплолюбивых сограждан доказательства – не доказательства – работают совсем другие аргументы, и диагноз "меня продуло" ставится самостоятельно и регулярно. Люди шарахаются от открытых окон, опасаются холодных полов, кутаются от ветра и так далее, и тому подобное. У морозоустойчивых полно точно таких же "аргументов" в защиту сквозняков.

Моя младшая дочь в четыре месяца (апрель – время, когда отопление уже отключают, а на улице еще довольно прохладно) переехала на тряпичный развивающий коврик, положенный на обычный ламинат – у нас нет ковров. Да так там и осталась – на холодном полу и сквозняках (у нас всегда открыты окна) ребенок учился ползать и ходить босиком, чаще всего голышом (ну, разве что в подгузнике). Да и сейчас, когда на улице не выше плюс десяти, а батареи еще холодные, она бегает по дому босая в маечке и шортах, разве что окна я иногда прикрываю.

И да, у нас в квартире те самые (примерно) плюс 20-22. Я уверена, что именно благодаря такому мягкому закаливанию она не болеет простудными заболеваниями и гораздо легче других, перегретых детей, переносит эпизодическое и незначительно переохлаждение, которое неизбежно случается у всех нас в межсезонье, особенно на длительных прогулках. Но те, кто любят погорячее, конечно, считают меня ненормальной (или беззаботной) матерью и уверены, что нам просто "повезло".

Ну и я, в свою очередь, имею право тоже что-то считать. Например, что мы – современные россияне – перегретая гиперзаботливыми бабушками нация. Суровый климат? Ну ок. Но одеваться по погоде и иметь патологическую страсть к утеплению – разные вещи.

Откуда у нас такая страсть, можно только догадываться. Я не беру в расчет теплые и жаркие страны. Но даже среди тех иностранцев, которые живут в климате сродни российскому (возьмем, опять же, не экстремальное Заполярье, а среднюю полосу), – настолько тепло одевающихся днем с огнем не найти. Я помню, как меня, по мнению многих из окружения, довольно морозоустойчивую особу, в свое время шокировали британцы, которые живут в, надо сказать, не самом комфортном климате.

Я быстро привыкла к их непокрытым головам и не укутанным в шарфы шеям, даже к голым коленкам их школьников в самую холодную и промозглую погоду. Но когда я увидела, как в ноябрьские плюс 8-10 молодая мама несет на руках младенца, которому не больше месяца, с голыми пятками и макушкой, во мне проснулась та самая русская бабушка, которая непременно восклицает: "Шапочку наденьте, он же у вас простудится!"

В России же все наоборот, каждого второго, если не первого ребенка, мне хочется раздеть. Когда этим летом неожиданно похолодало до 17-18 градусов, я надела на полуторагодовалую дочь лосины вместо шортиков и трикотажную футболку с длинным рукавом вместо маечки. Признаюсь, в рюкзачке была спрятана легкая ветровка на случай дождя и урагана. Вы удивитесь, если я скажу, что большинство встреченных нами на прогулке ровесников были одеты в полноценные осенние куртки и шапки?

Трудно в отношении собственного ребенка не скатиться в ту же крайность, ведь "столько людей не могут ошибаться". На этой неделе погода не баловала вообще, потому в среду, прохладный, но прекрасный, солнечный день, мы с ребенком радостно рванули на прогулку. А там, на улице, конечно, после нескольких дождливых дней остались такие манящие и зовущие чудесные лужи! В плавание по которым мой ребенок немедленно и отправился. Да ерунда, конечно, только вот были на ней обычные сапожки, резиновые ее (беззаботная) мать на новый размер купить еще не успела. Совершенно счастливый малыш минут сорок носился по лужам, вздымая брызги до груди! Конечно, она пару раз падала и, кажется, даже отхлебывала. Знаете, как трудно было выключить в себе тревожную мать и дать ребенку насладиться на самом деле безобидным процессом?

В голове мельтешили мысли: холодная и мокрая, ей же через неделю – на прививку, бедные ножки! Один раз я предприняла попытку вытащить девочку из лужи, но потерпела полное фиаско. И именно в тот момент меня отпустило. Да, когда мы вернулись домой, ноги, конечно, были мокрыми и холодными. Cогрелись они через минуту сами по себе. (Я отлично помню, как мне после таких прогулок парили ножки и надевали колючие шерстяные носки).

Кстати, большинство родителей не в курсе, что холодные руки, ноги и даже носы – вообще не показатель того, что ребенок замерз! Если сомневаетесь, трогайте шейную складку. Она не обманет, так говорят врачи. Более того, многие взрослые вообще не берут в расчет, что перегреть, например, младенца с его несовершенной терморегуляцией гораздо хуже, чем переохладить.

Взрослые вообще часто судят о детях по себе и, поскольку большинство из них – крайне теплолюбивы, детей заботливо кутают, одевая еще теплее себя – ну а как же?! Он же маленький, замерзнет! В итоге возникает порочный замкнутый круг: ребенок привыкает к избыточному теплу и адаптируется под предлагаемые условия.

А условия создаются тепличные, в большинстве домов моих знакомых мне очень жарко. Многие из них искренне считают, что 25 градусов – необходимый минимум тепла в жилье, при котором не то что не будет жарко, а желательно ходить еще и в тапочках, потому что пол-то все равно холодный!

Жаль, пример с зимой в домах тех же британцев, у которых, мягко говоря, не жарко (плюс 18 покажутся им тропическим раем), не будет таким показательным – у них совсем иная история с отоплением и ценой на него. Тут нам, россиянам, несказанно повезло. Но согласитесь, на улицу они могли бы одеваться и иначе, за это лишних денег не берут.

Но не все так плохо! На мой морозоустойчивый взгляд, все-таки гораздо чаще, чем раньше, стали встречаться родители, которые разделяют мои взгляды (и современной науки) на то, как нужно одевать детей и помогать им формировать правильную терморегуляцию. По крайней мере, на российских родительских форумах таких людей уже немало.

Человек – существо, которое легко приспосабливается к условиям. Я много лет прожила в Сибири и уже много лет живу в Москве. Жара и холод в моем родном городе и в столице переносятся совершенно по-разному, и одеваться приходится соответственно. Каждый раз собираясь на родину, мне приходится "перестраивать мозг", чтобы подобрать правильный гардероб в дорогу для себя и ребенка. Но, несмотря ни на какие условия, я так и не разлюбила прохладу и свежесть и не смогла полюбить жару.

Люди яростно спорят, что страшнее – жара или холод. Жару, как правило, связывают с повышением количества сердечно-сосудистых заболеваний, а холод – с высоким риском респираторных проблем. Ученые утверждают, что холод опаснее. По словам исследователей, изучивших более 74 миллионов смертей (которые произошли между 1985 и 2012 годами в 384 населенных пунктах в 13 странах), 7,71 процента всех летальных исходов связаны с "неоптимальными температурами". Холод считается ответственным за подавляющее большинство случаев смерти – 7,29 процента против 0,42 процента в теплое время. Наиболее уязвимы пожилые люди или те, у кого есть хронические заболевания. Но, поверьте, речь в исследовании, данные которого опубликованы в 2015 году, точно идет не о 18 градусах в квартире, сквозняках и холодном полу.

Те же ученые заверят вас, что гораздо вреднее сидеть в перегретом помещении со спертым воздухом, чем прогуляться по морозцу, пусть даже с легким (или даже тяжелым) насморком и небольшой температурой. Надевать ли при этом шапочку – решать, конечно, исключительно вам.