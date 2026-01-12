Мошенники начали использовать схему обмана под видом обновления почты Outlook

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мошенники рассылают российским пользователям почты Outlook фишинговые письма, маскируя их под официальные уведомления от службы поддержки сервиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники, представляясь работником службы поддержки, информируют получателей о якобы проведенном "обновлении серверов" и переходе всех учетных записей на "обновленную версию Outlook Web 2026". В письмах утверждается, что это было сделано в выходные дни с целью повышения эффективности и безопасности.

Для завершения мнимого перехода на новую версию пользователям предлагается перейти по вредоносной гиперссылке для "обновления личных данных". Указывается, что это действие "обязательно для всех".

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что нажатие на такую ссылку может привести к хищению учетных данных, финансовой информации или заражению устройства вирусами. Как правило, официальные сервисы не требуют срочного обновления конфиденциальной информации через прямые ссылки в письмах.

До этого в МВД рассказали о мошеннической схеме с заражением гаджетов. По данным ведомства, злоумышленники звонят потенциальным жертвам, информируя об опасности для их средств, и отправляют файлы для загрузки. Они могут использовать маскировку под имена, например, Касперский.apk, Security.apk или ЦБ.apk.

После инсталляции такого приложения злоумышленники под предлогом проверки убеждают владельца телефона запустить банковское приложение или перевести деньги на якобы "безопасный счет", получая тем самым полный доступ к конфиденциальным данным.

