08 января, 07:22

Безопасность

МВД предупредило о мошеннической схеме с заражением гаджетов

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, принуждают россиян устанавливать на смартфоны вредоносное программное обеспечение под предлогом защиты от дистанционного хищения денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центре МВД РФ.

По информации ведомства, злоумышленники звонят потенциальным жертвам, сообщая об угрозе их финансам, и направляют файлы для скачивания. Эти файлы могут маскироваться под названиями вроде "Касперский.apk", "Security.apk" или "ЦБ.apk".

После установки такого ПО злоумышленники под видом проверки убеждают владельца устройства открыть банковское приложение или перевести средства на "безопасный счет", получая при этом полный доступ к конфиденциальной информации.

Вредоносная программа позволяет собирать данные об устройстве, номерах телефонов, СМС-сообщениях, контактах, истории звонков, а также отслеживать геолокацию в реальном времени. Злоумышленники также могут удаленно управлять зараженным мобильным устройством.

МВД призывает граждан проявлять бдительность и не устанавливать неизвестное программное обеспечение, поступающее от сомнительных источников, даже если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов.

Ранее в Совфеде предупредили о мошенничестве при онлайн-знакомствах. По словам зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатора Артема Шейкина, манипуляции начинаются с переписки на сайте знакомств, затем злоумышленники переводят общение в мессенджер и постепенно формируют доверие у жертвы.

