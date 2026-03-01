Форма поиска по сайту

01 марта, 07:58

Политика

Войска Ирана атаковали более 20 американских баз на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/Zuma

Армия Ирана нанесла удары по 27 американским военным базам, расположенным в странах Ближнего Востока. Об этом сообщается в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), которое распространяется гостелевидением Ирана.

По информации СМИ, за последний час взрывы раздались в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Бахрейне, а также в столице Катара Дохе. Во всех указанных странах объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Иордании.

В КСИР добавили, что также нанесли удар по крупному оборонно-промышленному комплексу в Тель-Авиве. В корпусе заявили, что "не позволят замолчать сиренам" в Израиле и на базах США и в скором времени предпримут "еще более мощную атаку на объекты и цели противника".

Ранее КСИР анонсировал начало "самой ожесточенной" операции против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке, которая станет ответом на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции утром 28 февраля. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера страны. Кроме того, в знак скорби следующие 7 дней в Иране будут нерабочими.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Он также заявил, что интенсивные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

Израиль совместно с США наносят удары по Ирану с 28 февраля, из-за чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

МИД России осудил нападение США и Израиля на Иран

