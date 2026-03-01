Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 10:31 (обновлено 01.03.2026 14:12)

Происшествия

В АТОР заявили об отсутствии данных о российских туристах среди пострадавших в Дубае

Фото: depositphotos/jovannig

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила в разговоре с РИА Новости об отсутствии данных о россиянах, которые якобы могли пострадать при падении осколков на здание аэропорта Дубая.

При этом в сообщении дубайского медиаофиса, которое передает агентство, сказано, что из-за падения фрагментов БПЛА, сбитых на территории двух жилых домов системами противовоздушной обороны (ПВО), ранения получили 2 человека. Им была оказана необходимая медпомощь.

Пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office уточнила, что пострадали женщина и ребенок. Обломки перехваченного системами ПВО БПЛА упали на фасад комплекса небоскребов Etihad Towers в Абу-Даби. В связи с этим был причинен небольшой материальный ущерб зданию.

В свою очередь, как сообщило МВД Катара в социальной сети Х, в индустриальной зоне в южном пригороде Дохи произошел пожар на месте, куда упали фрагменты ракеты при отражении атаки из Ирана. В результате случившегося никто не пострадал и не погиб. Возгорание оперативно ликвидируют.

Беспилотник атаковал воздушную гавань Дубая в ночь на 1 марта. Дрон сдетонировал в районе одного из терминалов аэропорта. Руководство авиагавани после этого начало эвакуацию пассажиров.

Оператор воздушных гаваней эмирата Abu Dhabi Airports сообщил, что один человек погиб и еще семеро пострадали в результате удара беспилотника по аэропорту Дубая. Жертвой атаки стал гражданин страны Азии. Состояние пострадавших пока не уточняется.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика