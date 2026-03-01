В АТОР заявили об отсутствии данных о российских туристах среди пострадавших в Дубае

Фото: depositphotos/jovannig

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила в разговоре с РИА Новости об отсутствии данных о россиянах, которые якобы могли пострадать при падении осколков на здание аэропорта Дубая.

При этом в сообщении дубайского медиаофиса, которое передает агентство, сказано, что из-за падения фрагментов БПЛА, сбитых на территории двух жилых домов системами противовоздушной обороны (ПВО), ранения получили 2 человека. Им была оказана необходимая медпомощь.

Пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office уточнила, что пострадали женщина и ребенок. Обломки перехваченного системами ПВО БПЛА упали на фасад комплекса небоскребов Etihad Towers в Абу-Даби. В связи с этим был причинен небольшой материальный ущерб зданию.

В свою очередь, как сообщило МВД Катара в социальной сети Х, в индустриальной зоне в южном пригороде Дохи произошел пожар на месте, куда упали фрагменты ракеты при отражении атаки из Ирана. В результате случившегося никто не пострадал и не погиб. Возгорание оперативно ликвидируют.

Беспилотник атаковал воздушную гавань Дубая в ночь на 1 марта. Дрон сдетонировал в районе одного из терминалов аэропорта. Руководство авиагавани после этого начало эвакуацию пассажиров.

Оператор воздушных гаваней эмирата Abu Dhabi Airports сообщил, что один человек погиб и еще семеро пострадали в результате удара беспилотника по аэропорту Дубая. Жертвой атаки стал гражданин страны Азии. Состояние пострадавших пока не уточняется.

