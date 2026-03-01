Суд арестовал обвиняемого в попытке взорвать предпринимателя в машине во Фрязине

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"

Щелковский городской суд заключил под стражу до 10 апреля мужчину, который обвиняется в попытке взорвать автомобиль бизнесмена во Фрязине. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Во время заседании прокурор поддержал ходатайство следователя об аресте злоумышленника, указав на тяжесть вменяемых мужчине преступлений, данных о его личности, а также на риск того, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей или вновь скрыться от следствия, как это произошло после преступления.

Самодельное взрывное устройство сработало в машине Nissan Patrol вечером 10 февраля на железнодорожном переезде в подмосковном Фрязине. В результате 50-летний мужчина, который находился внутри авто, получил осколочное ранение голени.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Спустя время правоохранители задержали в Ростовской области подозреваемого. Им оказался житель Фрязино, с которым у потерпевшего был конфликт.

Установлено, что именно злоумышленник прикрепил взрывчатку ко дну авто потерпевшего, а также за 2 недели до ЧП испортил колеса этой же машины. По данным СМИ, мужчина был соседом пострадавшего.

