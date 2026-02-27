Форма поиска по сайту

27 февраля, 11:10

Происшествия

Задержан подозреваемый в покушении на бизнесмена в подмосковном Фрязине

Фото: МАХ/"Следком"

Правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство предпринимателя в подмосковном городе Фрязино. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

В СК заявили, что ЧП произошло 10 февраля. В автомобиле бизнесмена на железнодорожном переезде во Фрязине сработало самодельное взрывное устройство, в результате мужчина получил осколочное ранение ноги. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 и 222.1 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ").

Следователи изучили место инцидента, изъяли видео с камер наружного наблюдения, отправили фрагменты автомобиля на экспертизу. Установлено, что взрывчатку на дно автомобиля потерпевшего установил неизвестный мужчина. Кроме того, он же за 2 недели до ЧП испортил колеса этого же автомобиля.

Кроме того, сотрудники СК определили круг подозреваемых, с кем у потерпевшего имелись конфликты, и установили жителя Фрязина. Фигуранта уголовного дела удалось задержать в Ростовской области, к следователю его доставили оперативники подмосковного управления МВД РФ.

Ранее силовики предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбурге. По данным следствия, заказчик убийства задолжал предпринимателю 15 миллионов рублей и запланировал убийство, чтобы не возвращать долг. За это преступление ему может грозить пожизненное заключение.

