В Улан-Удэ предотвращена подготовка школьника к убийству сверстников

Фото: depositphotos/blinow61

Правоохранителям Улан-Удэ удалось предотвратить подготовку 12-летним школьником убийства своих сверстников. Об этом сообщил министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов во время выступления на сессии Народного Хурала региона, передает ТАСС.

По его словам, преступление планировалось в Железнодорожном районе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство".

Схожий отчет ранее обнародовал глава МВД России Владимир Колокольцев. Согласно его данным, с начала 2026 года правоохранители предотвратили 21 нападение на учеников и учителей в школах в 15 регионах страны.

Комментируя статистику, министр обратил внимание, что в России продолжаются превентивные мероприятия в отношении лиц, проявляющих интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организациях.

Одной из них, например, станет усиление мер безопасности на пунктах сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркивал, что в связи с ростом случаев нападений на школы учащихся начнут проверять тщательнее. Кроме того, рядом с пунктами проведения аттестации появятся выездные патрули Росгвардии.

