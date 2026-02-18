Форма поиска по сайту

18 февраля, 12:20

Общество

На пунктах сдачи ЕГЭ сделают акцент на безопасность после нападений на школы

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В связи с ростом случаев нападений на школы на пунктах сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) сделают акцент на проверки учащихся и безопасность. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ в 2026 году.

Он подчеркнул, что выездной патруль Росгвардии всегда находится рядом с пунктом проведения ЕГЭ.

"Конечно же, нужно будет сделать большие акценты (на безопасность. – Прим. ред.), но по прошлым годам, как правило, во всех субъектах за день до экзамена росгвардейцы проверяют пункты сдачи ЕГЭ, в том числе с кинологами, чтобы быть полностью уверенным, что условия полностью безопасны для ребят", – приводит слова Музаева ТАСС.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня. В этот день ученики сдадут экзамены по истории, литературе и химии. Затем, 4 июня, состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что профилактические мероприятия в молодежной среде недостаточно эффективны. На это указывают участившиеся случаи нападений учащихся на одноклассников и учителей. По его словам, подобные инциденты случаются в том числе в субъектах Центрального федерального округа.

