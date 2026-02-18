Песков заявил, что РФ и КНР не проводили ядерных испытаний

Фото: 123RF.com/designer491

Россия и Китай не проводили ядерных испытаний, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее США заявляли о наличии новых данных о якобы подземных ядерных испытаниях в Китае в июне 2020 года. Песков в ответ на это сказал, что Кремль действительно видел много публикаций со ссылками на некие испытания. В этой связи упоминалась не только КНР, но и Россия.

"Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили. Мы знаем также, что эти утверждения были решительно отвергнуты представителем Китайской Народной Республики. Поэтому ситуация такова", – объяснил Песков.

С 5 февраля 2026 года между Россией и США не действует Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что старый документ был плохо заключен Вашингтоном и серьезно нарушался. Поэтому он предложил разработать новый договор. В это же время Штаты продолжат наращивать свой военный потенциал до "невиданных уровней", добавлял Трамп.

