18 февраля, 12:24Технологии
В РКН отвергли риск утечек персональных данных из-за возможной блокировки Telegram
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Рисков утечек персональных данных пользователей в случае возможной блокировки мессенджера Telegram нет, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Милош Вагнер в беседе с ТАСС.
"Нет, рисков не вижу", – сказал Вагнер в ответ на вопрос о возможных утечках при использовании сервисов обхода блокировок.
РКН продолжает ограничивать работу Telegram в России в связи с несоблюдением российского законодательства со стороны мессенджера и отказ от устранения нарушений. В Минцифры подчеркнули, что администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.
При этом в ГД призывали изучить целесообразность действий Роскомнадзора. Надежда на снятие ограничений с мессенджера сохраняется, указывали в нижней палате парламента. Это произойдет, если мессенджер начнет исполнять российские законы.