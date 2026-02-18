Форма поиска по сайту

18 февраля, 12:24

Технологии

В РКН отвергли риск утечек персональных данных из-за возможной блокировки Telegram

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Рисков утечек персональных данных пользователей в случае возможной блокировки мессенджера Telegram нет, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Милош Вагнер в беседе с ТАСС.

"Нет, рисков не вижу", – сказал Вагнер в ответ на вопрос о возможных утечках при использовании сервисов обхода блокировок.

РКН продолжает ограничивать работу Telegram в России в связи с несоблюдением российского законодательства со стороны мессенджера и отказ от устранения нарушений. В Минцифры подчеркнули, что администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

При этом в ГД призывали изучить целесообразность действий Роскомнадзора. Надежда на снятие ограничений с мессенджера сохраняется, указывали в нижней палате парламента. Это произойдет, если мессенджер начнет исполнять российские законы.

