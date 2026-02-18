01:47Политика
В Госдуме заявили, что Telegram может за месяц выполнить все требования РКН
Фото: depositphotos/Mactrunk
У мессенджера Telegram есть полтора месяца, чтобы выполнить требования Роскомнадзора и продолжить работу в России. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
По словам депутата, требования ведомства являются "вполне нормальными и реалистичными". Речь идет об открытии официального представительства (юрлица) в РФ, переносе обработки и хранения персональных данных российских пользователей на территорию страны, уплате налогов и блокировке запрещенного контента.
"Открыть юрлицо – это неделя максимум. Переместить обработку персданных – это еще две-три недели. Поэтому в пределах месяца-полтора можно выполнить весь комплекс требований", – заявил Свинцов.
Также парламентарий отметил, что администрация мессенджера в последнее время активизировала взаимодействие с российскими властями. За последнюю неделю Telegram заблокировал более 230 тысяч каналов и единиц контента, нарушающих законодательство РФ. Это, по мнению Свинцова, снижает риск блокировки мессенджера в стране.
На основании этой информации депутат предположил, что сообщения о возможной блокировке Telegram в России с 1 апреля не подтвердятся.
Замедление работы мессенджера началось в России 10 февраля. По данным Роскомнадзора, причиной стало игнорирование российского законодательства. Позже СМИ сообщили, что полная блокировка Telegram в России может наступить 1 апреля.