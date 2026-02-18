Форма поиска по сайту

Новости

01:47

Политика

В Госдуме заявили, что Telegram может за месяц выполнить все требования РКН

Фото: depositphotos/Mactrunk

У мессенджера Telegram есть полтора месяца, чтобы выполнить требования Роскомнадзора и продолжить работу в России. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

По словам депутата, требования ведомства являются "вполне нормальными и реалистичными". Речь идет об открытии официального представительства (юрлица) в РФ, переносе обработки и хранения персональных данных российских пользователей на территорию страны, уплате налогов и блокировке запрещенного контента.

"Открыть юрлицо – это неделя максимум. Переместить обработку персданных – это еще две-три недели. Поэтому в пределах месяца-полтора можно выполнить весь комплекс требований", – заявил Свинцов.

Также парламентарий отметил, что администрация мессенджера в последнее время активизировала взаимодействие с российскими властями. За последнюю неделю Telegram заблокировал более 230 тысяч каналов и единиц контента, нарушающих законодательство РФ. Это, по мнению Свинцова, снижает риск блокировки мессенджера в стране.

На основании этой информации депутат предположил, что сообщения о возможной блокировке Telegram в России с 1 апреля не подтвердятся.

Замедление работы мессенджера началось в России 10 февраля. По данным Роскомнадзора, причиной стало игнорирование российского законодательства. Позже СМИ сообщили, что полная блокировка Telegram в России может наступить 1 апреля.

