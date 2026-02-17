Форма поиска по сайту

Новости

17 февраля, 22:03

Политика

День участия в боях в приграничье РФ будет засчитываться как три

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Участие в боевых действиях в Белгородской, Брянской и Курской областях в рамках спецоперации с конца декабря 2025 года будет засчитываться в выслугу лет исходя из пропорции один день за три. Соответствующее постановление кабмина России размещено на портале правовых актов.

Согласно документу, мера распространяется на солдат, которые проходят службу в составе соединений, воинских частей или органов управления, включая территориальные, указанных в перечнях Минобороны и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, составленных на основании приказов командиров воинских частей, начальников и руководителей соответствующих подразделений.

Положение кабмина вносит изменение в постановление совета министров – правительства РФ от 22 сентября 1993 года. В частности, корректировка касается подпункта "е", где описываются условия для расчета одного дня службы за три.

Ранее Минобороны предложило повысить оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти на 4%. Ожидается, что нововведения вступят в силу с 1 октября.

Увеличить оклады планируется военным, проходящим службу по контракту или призыву, сотрудникам Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудникам органов внутренних дел. Кроме того, повысить зарплату могут работникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикаобщество

