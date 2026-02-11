Оклады российских военнослужащих могут увеличиться на 4% в октябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минобороны России предложило с 1 октября повысить оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти на 4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный оборонным ведомством проект постановления правительства.

Как указано в пояснительной записке, увеличить оклады планируется военным, проходящим службу по контракту или призыву, сотрудникам Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудникам органов внутренних дел.

Кроме того, повысить зарплату могут работникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также:



органов принудительного исполнения;

федеральной пожарной службы Государственной противопожарной службы;

таможенных органов;

лицам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Прошлая индексация окладов военных и вышеперечисленных сотрудников была проведена в октябре 2025 года. Изначально выплаты планировалось увеличить на 4,5%, однако позже их было решено повысить на 7,6%. Инициатива была выдвинута Минобороны.