Оклады российских военнослужащих могут увеличиться на 4% в октябре
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минобороны России предложило с 1 октября повысить оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти на 4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный оборонным ведомством проект постановления правительства.
Как указано в пояснительной записке, увеличить оклады планируется военным, проходящим службу по контракту или призыву, сотрудникам Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудникам органов внутренних дел.
Кроме того, повысить зарплату могут работникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также:
- органов принудительного исполнения;
- федеральной пожарной службы Государственной противопожарной службы;
- таможенных органов;
- лицам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Прошлая индексация окладов военных и вышеперечисленных сотрудников была проведена в октябре 2025 года. Изначально выплаты планировалось увеличить на 4,5%, однако позже их было решено повысить на 7,6%. Инициатива была выдвинута Минобороны.