Минобороны РФ предложило повысить оклады военнослужащим в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство обороны России предложило в 2025 году поднять военнослужащим оклады на 7,6%. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз (вместо ранее установленного размера в 1,045 раз)", – говорится в пояснительной записке.

Предложение относится к окладам по воинским должностям и званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту или по призыву, а также сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, и сотрудников органов внутренних дел.

Кроме того, предлагается повысить оклады сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы страны, а также органов:



принудительного исполнения;

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы;

таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Ранее кабмин приостановил начисление пеней по налогам для мобилизованных. Мера будет действовать до 28-го числа третьего месяца со дня окончания службы включительно.

Уточняется, что постановление распространяется на граждан, призванных по мобилизации, а также на организации, в которых мобилизованный является руководителем и единственным учредителем.