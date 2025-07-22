22 июля, 08:36Политика
Минобороны РФ предложило повысить оклады военнослужащим в 2025 году
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство обороны России предложило в 2025 году поднять военнослужащим оклады на 7,6%. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз (вместо ранее установленного размера в 1,045 раз)", – говорится в пояснительной записке.
Предложение относится к окладам по воинским должностям и званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту или по призыву, а также сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, и сотрудников органов внутренних дел.
Кроме того, предлагается повысить оклады сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы страны, а также органов:
- принудительного исполнения;
- федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы;
- таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Ранее кабмин приостановил начисление пеней по налогам для мобилизованных. Мера будет действовать до 28-го числа третьего месяца со дня окончания службы включительно.
Уточняется, что постановление распространяется на граждан, призванных по мобилизации, а также на организации, в которых мобилизованный является руководителем и единственным учредителем.