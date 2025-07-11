Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Дмитрий Харичков

Владимир Путин внес изменения в ношение военной формы, включая костюмы с коротким и длинным рукавами. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Согласно нововведению, высшие офицеры российской армии и Росгвардии должны будут носить брюки с кантами и лампасами определенных цветов. Также в комплект полевого обмундирования военнослужащих включена боевая рубашка камуфлированной расцветки.

Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск предусмотрена дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета с шитьем пятипроцентного золочения, расположенным на воротнике и погонах.

Также с этого года были обновлены требования к военной форме офицеров, прапорщиков и курсантов, включая представителей высшего командования Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления специальных программ при президенте.

В частности, для разведывательных подразделений и сотрудников ФСБ введены новые зимние и летние комплекты. Обновлены погоны для офицеров Военно-морского флота (ВМФ) и сотрудников ФСБ, проходящих службу на кораблях.