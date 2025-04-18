Путин утвердил новые правила ношения военной формы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин утвердил изменения в ношении военной формы для войск и спецслужб. Соответствующий документ появился на портале правовых актов.

Известно, что новые правила вступили в силу со дня подписания, 17 апреля.

Согласно внесенным в указ изменениям, обновлены требования к военной форме офицеров, прапорщиков и курсантов, включая представителей высшего командования Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления специальных программ при президенте. Также для Федеральной службы охраны (ФСО) ввели канты василькового цвета на погонах и фуражках.

Кроме того, для разведывательных подразделений и сотрудников ФСБ введены новые зимние и летние комплекты. Обновлены погоны для офицеров Военно-морского флота (ВМФ) и сотрудников ФСБ, проходящих службу на кораблях. Также изменения коснулись униформ женщин-военнослужащих.

Ранее Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он будет осуществляться по 15 июля. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Кампания распространится на 160 тысяч человек. Также документ предполагает увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек.