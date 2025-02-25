Путин ввел генеральское звание для главы информационного центра СК РФ

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Владимир Путин ввел генеральское звание для главы управления информации (информационного центра) Следственного комитета РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Таким образом, в перечень должностей СК РФ, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий, был включен новый пункт. Теперь руководитель управления информации СК может получить звание генерал-майора юстиции.

Кроме того, глава следственного управления СК по Луганской Народной Республике (ЛНР) может быть удостоен звания генерал-лейтенанта юстиции, в то время как сейчас ему присваивается только звание генерал-майора. В свою очередь, его первому заместителю также может быть присвоено звание генерал-майора юстиции.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

В прошлом году Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ". Указ был подписан в преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы, который каждый год отмечается в стране 12 марта.

Звание присваивают высокопрофессиональным работникам уголовно-исполнительной системы за личные заслуги в обеспечении укрепления правопорядка и законности в профильных учреждениях, в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.