Путин установил почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы"

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Владимир Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ". Соответствующий указ был подписан в преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы, который каждый год отмечается в стране 12 марта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из указа следует, что звание будут присваивать высокопрофессиональным работникам уголовно-исполнительной системы за личные заслуги в обеспечении укрепления правопорядка и законности в профильных учреждениях, в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

Помимо этого, основанием для присуждения звания будут считаться заслуги в подготовке квалифицированных кадров для организаций уголовно-исполнительной системы, а также в достижении других значимых результатов в совершенствовании деятельности профильных органов и учреждений.

Ранее глава страны указом учредил в России почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса". Документом также отдается правительству страны поручение обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением указа.

Кроме того, Путин подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту-испытателю Сергею Корсакову. Согласно тексту указа, Корсаков удостоен звания за мужество и героизм, которые он проявил при осуществлении длительного космического полета на МКС.

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