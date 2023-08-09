Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ"

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Владимир Путин указом учредил в России почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса". Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ", – следует из указа.

Документом также отдается правительству страны поручение обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением указа.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о выходе российских предприятий ОПК на новый уровень интенсивности. Он подчеркнул, что в условиях развертываемых мощностей, для предприятий ОПК потребуются более 16 тысяч специалистов, включая рабочих, технический персонал и инженеров. Кроме того, предприятия ОПК в стране получают авансирование от государства.

