Собянин: Москва выделит грант на поддержку предприятия ОПК в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти приняли решение выделить грант для поддержки предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Зеленограде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня на заседании президиума правительства Москвы приняли решение выделить грант для поддержки и развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде", – написал мэр.

Ранее столичное правительство выделило грант научно-производственному объединению (НПО) "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина. Предприятие получило средства для совершенствования систем противовоздушной обороны (ПВО), что позволит повысить безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона.

До этого в Москве организовали конкурс для некоммерческих организаций (НКО), помогающих участникам специальной военной операции и членам их семей. По его итогам поддержку от города для реализации идей получат 42 НКО.



Власти Москвы выделили грант на улучшение систем ПВО