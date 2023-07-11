Шойгу проинспектировал заводы ОПК в Татарстане

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 11 июля в рамках работы в Центральном военном округе проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Татарстана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В частности вместе с главой республики Рустамом Миннихановым министр посетил завод "Ремдизель", где осмотрел линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТЛБ, а также образцы различной бронетехники, в том числе медицинский автомобиль "Линза".

В ходе визита Шойгу отметил, что работы в целом идут согласно графику. При этом он указал руководству предприятия на необходимость увеличения темпов при наличии такой возможности.

Между тем во время посещения завода "КамАЗ" в Набережных Челнах министр обороны поблагодарил сотрудников предприятия за эффективность. По его словам, гособоронзаказ там выполняется с опережением графика.

На совещании во вторник Шойгу обратил внимание на необходимость модернизации парка бронетранспортеров МТЛБ, поскольку сейчас идет преимущественно восстановление парка советских времен. Минниханов в свою очередь назвал гособронзаказ "важнейшей государственной задачей" и пообещал выполнить все, о чем говорил Шойгу.

Также глава Минобороны посетил Казанский вертолетный завод. Там он заслушал доклады о производстве легких вертолетов "Ансат" и модификаций военно-транспортного вертолета Ми-8.

Среди других предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые проинспектировал Шойгу во вторник, – Казанский оптико-механический завод, выпускающий в том числе приборы ночного видения, а также Казанский авиационный завод имени Горбунова.

В середине июня министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии по производству танков и тяжелых огнеметных систем в Омской области. Он указал на необходимость повышения защищенности экипажей бронетехники и строгого соблюдения производственного графика.



Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области