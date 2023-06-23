Российские ВКС получили новую партию истребителей Су-35С

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы РФ получили партию истребителей Су-35С, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Партию новых Су-35С передал Минобороны Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации. Боевые машины совершили перелет на аэродром базирования", – следует из сообщения на сайте ведомства.

Истребители прошли заводские испытания. Модели протестировали в воздухе в разных режимах работы, уточнил он. По словам Мантурова, Су-35С является одним лучших оперативно-тактических самолетов в мире. Боевая машина может выполнять широкий спектр задач.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, в свою очередь, заявил, что на данный момент в производстве находятся новые партии таких истребителей. Предприятия Объединенной авиастроительной корпорации вместе с Комсомольским заводом получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства.

Ранее холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" заявил, что заказчики приступили к эксплуатации новейшей системы контроля за воздушным пространством (СКВП) после успешных испытаний. Такой механизм был разработан Центральным конструкторским бюро аппаратостроения.

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