Шойгу поручил проконтролировать безопасность на форуме "Армия-2023"

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил тщательно проследить за обеспечением безопасности во время проведения международного военно-технического форума "Армия-2023".

Мероприятие состоится с 14 по 20 августа на территории парка "Патриот".

"Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур. На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия", – заявил министр.

Вместе с этим он напомнил, что в 2022 году на территории форума 1,5 тысячи предприятий показали 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Ранее Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятии по производству танков и тяжелых огнеметных систем в Омской области. Главе ведомства доложили, что в последние несколько месяцев объем выпускаемой продукции увеличился в разы.