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В России создали новое противодроновое ружье ПАРС-С "Степашка", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-разработчика оружия "Локационная мастерская" ("Локмас", Зеленоград).

"Самая современная наша разработка (из представленных на выставке. – Прим. ред.) запущена в серийное производство два месяца назад. Это антидроновое ружье ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО "пользовательские" (двойного назначения. – Прим. ред.) беспилотники: "Мавики", FPV, Autel и другие распространенные", – рассказал представитель "Локмаса".

В настоящее время разработка находится на II выставке "Экипировка" в столице на ВДНХ.

По словам представителя компании-разработчика, "Степашку" испытывают на полигонах, а также в зоне проведения специальной военной операции. С начала СВО на "Локмасе" в несколько раз увеличилось производство противодроновых ружей. Сегодня подобное вооружение исчисляется сотнями каждый месяц.

Противодроновое ружье обладает дальностью подавления до 1,5 километра. Его вес составляет 9,6 килограмма, время работы – два часа. "Степашка" может использоваться как на штативе, так и в мобильном варианте.

Ранее в госкорпорации "Ростех" рассказали, что в России создали новейший стелс-материал для самолетов, который способен поглощать до 95% электромагнитного излучения радаров. Опытные образцы были разработаны научно-производственной организацией "Росэлектроника" и успешно прошли ряд испытаний.

Отмечается, что в настоящее время в боевой авиации применяются только радиопоглощающие покрытия, их наносят на самолеты. Новый стелс-материал отличается тем, что может сам быть элементом конструкции.

