В России создали стелс-материал для самолетов, поглощающий 95% излучения радаров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В РФ создали новейший стелс-материал для самолетов, который способен поглощать до 95% электромагнитного излучения радаров. Об этом сообщается на сайте госкорпорации "Ростех".

Опытные образцы были разработаны научно-производственной организацией "Росэлектроника" и успешно прошли ряд испытаний. Материал состоит из соединенных между собой нескольких слоев стеклоткани, в его основе – тонкие нити с металлическим сердечником в стеклянной изоляции.

"Благодаря основе из стеклонитей c металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые", – отметили в "Ростехе".

В настоящее время в боевой авиации применяются только радиопоглощающие покрытия, их наносят на самолеты. Новый стелс-материал отличается тем, что может сам быть элементом конструкции. Кроме того, он поглощает до 95% излучения радиолокационных станций и мешает им обнаружить себя в воздухе.

Как отметил начальник конструкторского бюро Алексей Дымовских, многие стелс-материалы приходится постоянно восстанавливать. А преимущество стеклопластика заключается в том, что его, как правило, не нужно дополнительно обслуживать.

Ранее в "Ростехе" сообщили, что Россия добилась серьезных успехов в разработке оружия на новых физических принципах, несмотря на санкции Запада и высокую нагрузку на оборонно-промышленный комплекс из-за проведения спецоперации на Украине.

До этого стало известно, что российский транспортный беспилотник ТрАМП проходит финальный этап наземных испытаний. Первый полет БПЛА состоится в апреле.



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