В России начался завершающий этап наземных испытаний беспилотника ТрАМП – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский транспортный беспилотник ТрАМП проходит финальный этап наземных испытаний. Первый полет БПЛА состоится в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что в ближайшее время на беспилотник установят штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, а также штатные стойки шасси вместо технологических используемых для наземных рулежек. На данный момент беспилотник уже совершил десятки рулений, специалисты отработали систему управления бортом.

По информации источника агентства, первый полет БПЛА ТрАМП планировался несколько ранее, однако разработчики беспилотника столкнулись с нехваткой ряда специалистов.

Ранее сообщалось, что начались первые наземные испытания российского транспортного беспилотника ТрАМП. Он сможет перебросить до 250 килограммов груза на расстояние более 600 километров.

Скорость ТрАМПа составляет 195 километров в час, а крейсерский поток – 3 тысячи метров. Также беспилотник обладает усиленным шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на плохо подготовленные площадки.

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