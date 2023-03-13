Российские студенты разработали дрон для поиска утечек на трубопроводах

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Студенты из Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина (РГРТУ) создали программируемый дрон, который будет искать утечки на газопроводах и теплотрассах с помощью инфракрасного излучения, сообщает RT.

Разработка включает в себя технологии БПЛА, искусственного интеллекта и графического анализа. Дрон представляет собой гексакоптер, то есть систему из шести моторов, что увеличит его массу и качество стабилизации в воздухе. Благодаря этому вести работы можно будет даже в плохую погоду.

Разработку оснастят точной системой геолокации и программным обеспечением. За счет этого дрон сможет перемещаться вдоль теплотрасс и газопроводов и снимать изображения при помощи тепловизионной матрицы в инфракрасном излучении.

Полученные кадры будут записываться на внешнее устройство памяти, а затем отправляться в программу с искусственным интеллектом для распознавания утечек. Система передвижения при помощи привязок к координатам сообщит о проблемном участке трубы или теплотрассы.

Сам программируемый дрон оснастят системой GPS-трекинга, а в будущем – отечественными GNSS-системами с точностью трекинга до двух сантиметров. Также устройство получит сервоприводы, то есть поворотные устройства для наведения на потенциальные места утечек.

Проект включает в себя и разработку программного обеспечения для анализа полученных изображений. В будущем дрон хотят оснастить программируемым модулем, который сможет заранее давать подготовленный маршрут в координатах.

Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж заявил, что избыточное законодательное регулирование в сфере использования беспилотных летательных аппаратов является сдерживающим фактором в развитии российской экономики, в частности, в отраслях сельского хозяйства, промышленности и транспортно-логического комплекса.

По его словам, упрощение законодательного регулирования в сфере использования беспилотников позволит достичь целей по развитию сферы, которые ранее поставил Владимир Путин. В вузе считают, что необходимо дополнить Воздушный кодекс разделом о порядке использования беспилотных летательных аппаратов в коммерческом секторе экономики России по принципу резервирования полетной зоны. Кроме того, предлагается исключить обязательное наличие экипажа.

В Москве разработали уникальный беспилотник, который может приземляться в шторм на морскую воду при высоте волны в 1,5 метра и не боится 70-градусной жары.

Грузоподъемность дрона – до 5 килограммов, а время полета – 40 минут. Беспилотник имеет высокую степень защиты от воды, поэтому его можно использовать в неблагоприятных климатических условиях.



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