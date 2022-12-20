В Москве создали уникальный дрон, способный работать в шторм и сильную жару

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Московские специалисты разработали уникальный беспилотник, который может приземляться в шторм на морскую воду при высоте волны в 1,5 метра и не боится 70-градусной жары.

"Если на улице плюс 70, ни один аппарат больше не взлетит. Никто не реализовал это ни на нашем, ни на зарубежном рынке", – рассказал РИА Новости технический директор столичной компании – производителя "Спецсвязьзащита" Владимир Тихонов.

Грузоподъемность дрона – до 5 килограммов, а время полета – 40 минут. Беспилотник имеет высокую степень защиты от воды, поэтому его можно использовать в неблагоприятных климатических условиях.

Кроме того, дрон способен анализировать площадь пожара и нефтяного разлива, а также способе брать пробы анализов воды и выполнять задачи, помогая спасателям, военным и сотрудникам спецподразделений.

По словам Тихонова, дрон создан на базе SeaDrone. Разрабатывать беспилотник начали в 2017 году. БПЛА был продемонстрирован 16 декабря на специализированной выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве.

Кроме того, московские разработчики создали гибридную версию беспилотника, которая работает на бензиновом двигателей. Такой дрон может непрерывно находиться в воздухе до 4 часов. Его грузоподъемность – до 7 килограммов.

Ранее сообщалось, что российские военные изобрели электрический купол для защиты от дронов. Комплекс представляет собой электризуемое заграждение, способное отгонять и уничтожать беспилотники.

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