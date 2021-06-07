Беспилотник впервые в истории дозаправил в воздухе другой самолет

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Американский беспилотник MQ-25 Stingray впервые в истории авиации дозаправил в воздухе другое воздушное судно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Boeing.

"В ходе тестового полета MQ-25 успешно выдвинул шланг… и благополучно перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet, продемонстрировав способность MQ-25 Stingray к выполнению своей основной задачи по дозаправке в воздухе", – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что трасса М-11 "Нева" до 2024 года станет первым в России беспилотным логистическим коридором. Сами беспилотники заезжать в города не будут. Для них на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу на М-11 организуют специальные хабы.

В районе Твери должны построить северный обход, чтобы исключить выезд беспилотных грузовиков на реконструированный участок трассы M-10.

По словам замминистра транспорта Кирилла Богданова, до 2030 года в беспилотные транспортные коридоры будет включено 19,5 тысячи километров федеральных дорог. Это позволит не только увеличить скорость перевозок грузов, но и сократить их себестоимость более чем на 10%.